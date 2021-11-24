Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da 21 Kasım Pazar günü düzenlenen yerel ve bölgesel seçimlerin, muhalefetten de geniş bir kesimin katılımıyla, barış ve huzur içerisinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Seçimlerin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da yerinde izlenmesinin önemli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçimlerin, Venezuela’da hükümet ve muhalefet partileri arasında devam eden diyalog süreçlerine de olumlu etki yapmasını ve ülkedeki hoşgörü ve istikrar ortamına katkıda bulunmasını diliyoruz. Türkiye, gerek hükümet gerek muhalefetle yakın temas içinde Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye ve bu ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı ve yarar çerçevesinde her alanda geliştirmeye devam edecektir."

Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan son açıklamaya göre, oyların yüzde 99,20'sinin sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Karakas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sinden zaferle çıkmıştı.​​​​​​​