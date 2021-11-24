Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi Zaimler mevkiinde bir üreticinin seraları aşırı yağıştan etkilendi. Sera sahipleri suları elleriyle çıkarmaya çalıştı. Selden 20 sera etkilendi.

Sera sahiplerinden Mustafa Eryol, Çandır Mahallesi Zaimler mevkiinde 10 dönüm tarla kiraladığını ve bugün tarlayı kontrol etmeye geldiğini anlattı:

“Çandır'da yağış yoktu. Tarlaya geldim, aşırı bir yağış vardı. Serayı su bastı. Yaklaşık 20 tünelimiz zarar gördü. İçindeki suları dışarı attık. Dün gece de yağış vardı ama fazla etkili değildi. Şu an yapacak bir şey yok.”