Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 yıldır aranan firari evinin çatısında bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "tehdit" ile "basit yaralama" suçlarından da aranan 3 yıldır firari olan Erdal E'nin Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü saklandığı müstakil evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda yakalandı.
Özel bölmeden çatıya giren polis, Erdal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan firari emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Uyuşturucu
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