Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "tehdit" ile "basit yaralama" suçlarından da aranan 3 yıldır firari olan Erdal E'nin Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü saklandığı müstakil evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda yakalandı.

Özel bölmeden çatıya giren polis, Erdal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan firari emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.