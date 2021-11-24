Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metro hattında arıza
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.
İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.
Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.
Etiketler: İstanbul Raylı Sistem
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