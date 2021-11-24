Emniyet ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 8 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Kaçak girişleri organize eden 2 kişi tutuklandı

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen B.D., O.D., E.A. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan E.A. ve M.Ö. tutuklandı, B.D. ve O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisten kaçan taksi sürücüleri gözaltına alındı

Öte yandan Erzurum'dan İstanbul'a giden taksiye öncülük yaptığı ve yol güzergâhını değiştirerek polisten kaçtıkları belirlenen 3 taksi sürücüsünü tespit eden ekipler, şüphelileri Giresun Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyonla gözaltına aldı.

Kimlik tespiti yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.