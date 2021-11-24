Aksaray’da otomobilin çarptığı sokak köpeği, ayaklarından yaralanarak yolun ortasında kaldı.

Alman kurdu cinsi köpeğe çarpan araç sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri yaralı köpeği kucaklayarak yol kenarına aldı.

Köpeğin yaralarını fark eden ekipler köpeğin başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi personeli yaralı köpeği rehabilitasyon merkezine götürdü.

Rehabilitasyon merkezi veterineri tarafından tedavi edilen köpeğin vücudunda herhangi bir kırık olmadığı ancak 4 ayağında da yaralar olduğu tespit edildi.

Antibiyotik içerikli serum bağlanan ve yaraları tedavi edilen köpek gözetim altına alındı.

Köpeği tedavi eden Aksaray Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Alaboyun, “Vatandaşımızın araçla köpeğimize vurması sonucu bize ihbar geldi. İhbar sonrası ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirdik. Ekiplerimiz köpeği bulunduğu yerden alıp barınağımıza getirdi. Barınağa geldiğinde yaptığımız ilk kontrollerde her hangi kırık tespit edemedik. Ancak açık yaralarının olduğunu gördük. Genel durumunu düzenleme amaçlı ve yaralarının tedavisi için sprey uygulaması, antibiyotik ve sıvı tedavisi yapıyoruz. Şu an için hayvanımızın durumu stabil. Tedavisine devam edeceğiz” dedi.