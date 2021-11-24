Mersin’in Aydıncık ilçesinde kıyıya yakın bir noktada hortum çıktı. Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisiyle dakikalarca devam etti.

Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi.

O anları vatandaşlar da cep telefonları kamerasıyla kaydetti.