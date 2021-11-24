Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de denizde hortum oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de deniz üzerinde hortum etkili oldu. O anları vatandaşlar cep telefonları kamerasıyla böyle kaydetti.
Mersin’in Aydıncık ilçesinde kıyıya yakın bir noktada hortum çıktı. Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisiyle dakikalarca devam etti.
Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi.
O anları vatandaşlar da cep telefonları kamerasıyla kaydetti.
Etiketler: Hava Durumu Mersin Sağanak
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