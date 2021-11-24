Bolu’da meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan giriş kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekipler, yangını söndürdükten sonra inceleme yapmak için el fenerleriyle depoya girdi. Depoda kan izleri olduğunu gören itfaiye ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Kollarında cam kesikleri görüldü

İtfaiye ekipleri, apartman sakini 42 yaşındaki E.D.'yi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen ve kollarında cam kesikleri olduğu görülen yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, eşinin olay sırasında iş görüşmesine gittiği ve 1’i bebek 2 çocuğunu komşularına bıraktığı öğrenildi. Komşuları tarafından ambulansa götürülen çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.