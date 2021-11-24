Akşam saatlerinde Kadıköy'den hareket eden metro, Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.