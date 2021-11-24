Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA/İHA
Metrodaki saldırgan kadın yolcuya bıçak çekip hakaret etti
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir şahıs tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etti. Şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akşam saatlerinde Kadıköy'den hareket eden metro, Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.
Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.
Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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