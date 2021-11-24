İstanbul’un Bağcılar ilçesinde gerçekleşen olayda, aynı binada yaşayan komşular arasında halı silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.Ç., Ö.Ç. ve U.Ç. bıçakla yaralanırken, şüpheli H.A., H.A. ve Y.A. olay yerinden kaçtı.

“3 kişiden 1’i ağır yaralandı”

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.