Polis ekipleri, bir kişinin, İstanbul İstinye'deki bir mekanda, Cengiz Kurtoğlu tarafından darp edildiği ve yüzünden bıçakla yaralandığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Olay anına ait kamera görüntülerini izleyen ve tanık beyanlarını dinleyen ekipler, müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesine başvurdu.



Kurtoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.