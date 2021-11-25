Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 00:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücü bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada 5 çocuk yaralandı.
Sapanca'da gece saatlerinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.A.B., yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu 5 çocuk yaralandı
Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen A.A., M.Y., E.Z. ve M.B.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
Etiketler: Polis Sakarya Trafik Kazası
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