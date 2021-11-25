Sapanca'da gece saatlerinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.A.B., yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu 5 çocuk yaralandı

Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen A.A., M.Y., E.Z. ve M.B.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.