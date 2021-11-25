Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki evin önüne gelen 3 kişi, eve doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada akrabalarıyla birlikte balkonda oturan yaşlı kadın, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Saldırganlar kaçtı

Saldırının ardından şüpheliler motosiklete binip kaçtı. Yaralı kadın ise yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

20 boş kovan bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, olayın yaşandığı caddede yaptığı incelemede 20 boş kovan buldu.

Saldırganların silahından çıkan kurşunların çevredeki diğer ev, iş yeri ve park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi.

Polisin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.