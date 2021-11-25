Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyurken bıçaklanan genç ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da yatağında yattığı sırada arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Suriye uyruklu A.D'yi ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada A.D'nin yatağında yattığı sırada ismi belirtilmeyen başka bir Suriyeli tarafından bıçaklandığını belirledi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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