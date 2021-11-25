Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de kaza yapan sürücü araçtaki yaralıları bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü, araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçtı.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp takla attı.
Otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.
Yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede sürücüyü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı.
Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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