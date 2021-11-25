Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp takla attı.

Otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede sürücüyü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı.

Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.