Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'teki okulun çatısında yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te, ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kızılhisar Mahallesi'nde, 497 öğrencinin eğitim gördüğü, Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Okulun çatısından yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerini çağırdı.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Öğrencilerin bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeni araştırılırken, okulda eğitime 1 günlük ara verildi.
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