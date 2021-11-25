Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te inşaat merdiveninden düşüp hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Siirt’te inşaat merdiveninden düşüp hastaneye kaldırılan inşaat işçisi M. E. G. hayatını kaybetti.
Olay kent merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. 52 yaşındaki M. E. G. merdivenlerden dengesini kaybederek zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İnşaat işçisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen M. E. G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Siirt
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