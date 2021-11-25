Siirt’te inşaat merdiveninden düşüp hastaneye kaldırılan inşaat işçisi M. E. G. hayatını kaybetti.

Olay kent merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. 52 yaşındaki M. E. G. merdivenlerden dengesini kaybederek zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaat işçisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen M. E. G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.