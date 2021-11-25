Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı kurye tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de kurye Mert Ç., sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu’nu çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü.
Düzce'de bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı. Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.
Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan komşular, ekiplere haber verdi. Hastaneye kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kısa sürede yakalanan Mert Ç.'yi gözaltına alındı.
Etiketler: Düzce
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