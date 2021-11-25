Karaköprü'nün Büyük Salkım Mahallesi'nde açılışı yapılan okulda öğrencilere, eğitimin yanı sıra doğa sevgisi aşılanacak, çocuklar toprakla ve hayvanlarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapabilecek.

Açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyelerinin çalışmalarıyla eğitime katkı sunmaya devam ettiğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan projeyle orman okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Baydilli, şöyle konuştu:

"Burada çocukların doğayla ilgili öğreneceği o kadar şey var ki anlatılamaz. Açık havada toprağa yakın bir eğitim yuvası olan bu okullar çocukların hayvanları, bitkileri tanımasında çok değerli kurumlardır. Çocuklar burada yapacakları gözlemlerle, oynayacakları oyunlarla ve eğitimlerle doğa zekasının gelişimini sağlayacaklar. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Sait Ağan, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.