Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında pozitif vakaların tespitinde doğru filyasyonun çok önemli olduğu anlatıldı.

Açıklamaya göre, filyasyon ekiplerine temaslı bilgisini eksik ya da yanlış veren vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Açıklamada, salgından korunmak için herkesin tedbirli davranması istendi, "Lütfen cezalardan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım. Canımız, canlarımız yanmasın" sözlerine yer verildi.