Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Temaslı bilgisini doğru vermeyenlere ceza
Tunceli'de temaslı olduğu kişilerle ilgili eksik veya yalan beyanda bulunan koronavirüs hastaları hakkında cezai işlem yapılacak.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında pozitif vakaların tespitinde doğru filyasyonun çok önemli olduğu anlatıldı.
Açıklamaya göre, filyasyon ekiplerine temaslı bilgisini eksik ya da yanlış veren vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Açıklamada, salgından korunmak için herkesin tedbirli davranması istendi, "Lütfen cezalardan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım. Canımız, canlarımız yanmasın" sözlerine yer verildi.
Etiketler: Filyasyon Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Tunceli
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