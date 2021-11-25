Samsun'daki Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

Kızının cenazesinde "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan ile anne Şaziye Taş da geçen hafta koronavirüse yakalandı.

Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taş, kızının mezarının yanında toprağa verildi.

Eşi Şaziye Taş da hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor.