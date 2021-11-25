Sivas'ta dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Sivas'ı çevre illere bağlayan Geminbeli, Çamlıbel ve Yaraşbeli geçitlerinde ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.

Koyulhisar ilçesinde de sabah kar yağdı. İl merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

Yozgat

Yozgat kent merkezinde dün etkili olan yağmur, gece yerini kara bıraktı. Beyaza bürünen kentteki Çamlık Milli Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.

Sabah öğrenciler, okul önlerinde kar topu oynayarak eğlendi.