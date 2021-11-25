Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç alev aldı, sürücü canını zor kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da seyir halindeyken araç aniden alev aldı. Sürücüsü otomobilden canını zor kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç küle döndü.
Kestel ilçesi Elmalık Mahallesi'nde, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Sürücü canını zor kurtarırken otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sahibinin gözü önünde kül oldu.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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