Kestel ilçesi Elmalık Mahallesi'nde, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Sürücü canını zor kurtarırken otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sahibinin gözü önünde kül oldu.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.