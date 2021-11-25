Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu ormanlarında hayvanların aç kalmaması için hazırlıklar tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da ağır geçen kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için hazırlıklar tamamlandı. Kış boyunca yaklaşık 70 ton yem bırakılacak.
Bolu'da ağır geçen kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri hazırlık yaptı.
Ekipler, At Yaylası, Yedigöller, Mudurnu, Dörtdivan, Gerede ve Abant bölgelerine geyik, karaca, kurt gibi yabani hayvanlar için yaklaşık 70 ton besi yemi, saman, ot ve yulaf bırakacak.
Yemleme çalışmasına kış mevsimi bitene kadar devam edilecek.
Etiketler: Bolu Milli Parklar Sokak Hayvanları
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