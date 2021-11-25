Bolu'da ağır geçen kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri hazırlık yaptı.

Ekipler, At Yaylası, Yedigöller, Mudurnu, Dörtdivan, Gerede ve Abant bölgelerine geyik, karaca, kurt gibi yabani hayvanlar için yaklaşık 70 ton besi yemi, saman, ot ve yulaf bırakacak.

Yemleme çalışmasına kış mevsimi bitene kadar devam edilecek.