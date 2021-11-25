Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, bir hafta boyunca yapılan istihbari çalışmalar sonrasında dün Seyrantepe’deki tekstil atölyesine gitti.

Ekipler, atölyeye vardıklarında üst kattan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti.

Bunun üzerine depo olarak kullanıldığı öğrenilen kata çıkan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.



Katın tamamı uyuşturucu serasına çevrilmiş

Katın baştan sona uyuşturucu serasına çevrildiğini gören polis, 6 farklı bölümün oluşturulduğunu ve içerisinde saksılar içerisine kök hint kenevirleri yetiştirildiğini belirledi.

Serayı kuran şahısların ele geçirilen kenevirleri, uyuşturucu maddelere çevirmesi halinde yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde edilebileceği bilgisine ulaşıldı.





Şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, geçtiğimiz haziran ayında atölyeye kargo yoluyla gelen alüminyum havalandırması faturasına ulaştı.



Poşetin üzerindeki ismin Ergün Ömer Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şahsın Sarıyer'de bir villada oturduğunu tespit etti.

Polis, ellerindeki uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan şahsı ve babası Habib Ahmet Ö.’yü yakaladı.

Şahısların üst aramalarında, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ile yere attığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyette ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.



5 bin lira elektrik faturası

İşyerine yaklaşık 5 bin lira elektrik faturası geldiği, şahısların atölyenin depo olarak kullanılan üst katını kiraladıkları ve kata kapsamlı bir tesisat kurdukları ortaya çıktı.

Öte yandan şahısların serada işlem yaptıkları esnada parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullandıkları öğrenildi.

