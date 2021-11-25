Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 20 suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da, polis ekipleri, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması, hırsızlık ve yankesicilik gibi 20 suçtan 31 yıl hapis cezasıyla aranan İ.G'nin Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
İ.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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