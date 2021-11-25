Adana'da, polis ekipleri, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması, hırsızlık ve yankesicilik gibi 20 suçtan 31 yıl hapis cezasıyla aranan İ.G'nin Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.