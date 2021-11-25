Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun orman denizi olarak bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar mevsiminin son günleri yaşanırken, yüksek kesimlerinde yağan karla birlikte kış mevsimi etkili olmaya başladı.

Sonbaharın yoğun yaşandığı eylül ayının sonundan itibaren yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti.

Özellikle hafta sonları yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park etmekte zorlandı.

Park'ın eşsiz güzelliğini gören yerli ve yabancı turistler bölgenin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdi.