Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor
[Fotoğraf: AA]
Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, bölgede etkili rüzgar nedeniyle üç gündür düzenlenemiyor.
Nevşehir Kapadokya'da peribacaları ve vadileri kuş bakışı izlemeye olanak sunan sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşullarından dolayı 23 Kasım Salı gününden beri yapılamıyor.
Bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle iptal edilen turlarının, hava şartlarının normalleşmesi ile yarından itibaren yeniden yapılması bekleniyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.
Etiketler: Kapadokya
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