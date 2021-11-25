Nevşehir Kapadokya'da peribacaları ve vadileri kuş bakışı izlemeye olanak sunan sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşullarından dolayı 23 Kasım Salı gününden beri yapılamıyor.

Bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle iptal edilen turlarının, hava şartlarının normalleşmesi ile yarından itibaren yeniden yapılması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.