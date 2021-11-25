Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerine hırsızlık için giren K.Y., iş yeri sahibi Murat G.'nin geldiğini fark edince saklandı.
Hırsızın yerini güvenlik kamerasından buldu
Hırsızlığı fark ederek güvenlik kameralarını izleyip K.Y.'nin saklandığı yeri tespit eden Murat G., şüpheliyi darbetti. Bu sırada kaçan zanlı, bir süre sonra yanına başka kişileri de alarak söz konusu iş yerine gitti.
İki grup arasında çıkan kavgada silah ateş edilmesi sonucu K.Y. ve Murat G. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Kavgaya karışarak olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bursa
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