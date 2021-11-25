Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yangın: 1 ev kül oldu, 2 evde hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 ev kül oldu, 2 evde de maddi hasar meydana geldi.
Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta Mustafa D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
1 ev kül oldu, 2 evde hasar oluştu
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi, yanındaki iki evde hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri evini yaktığı iddia edilen Mustafa D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kırklareli Yangın İtfaiye
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