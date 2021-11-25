Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta başlattığı operasyon sürüyor.