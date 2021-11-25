Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta başlattığı operasyon sürüyor.
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