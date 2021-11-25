Siverek ilçesi, Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Durumu fark eden çevre sakinleri ve çobanlar, durumu Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi amacıyla sudan numune aldı.

Siverek Belediyesi çevre mühendisi Şükrü Karaca, bölgede yağış olmaması nedeniyle kuraklık yaşandığını, barajdaki su seviyesinin çok düştüğünü, bu yüzden de balıkların dar bir alanda sıkıştığını söyledi.Karaca bu durumun oksijen yetersizliğine yol açtığını ve bunun da balıkların ölümüne neden olabileceğini belirtti.