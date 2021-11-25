Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize ve Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sarı uyarı

Adana ve Osmaniye'de beklenen gök gürültülü sağanak ile Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Tuncel ve Bayburt'ta beklenen yoğun karla karışık yağmur ve kar nedeniyle sarı uyarı verildi.

Hava sıcaklıkları bugün kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.