Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 69 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da farklı ilçelerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle 69 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, dün akşam Şişli, Kadıköy, Sancaktepe, Beylikdüzü, Eyüpsultan ve Bakırköy'de izinsiz toplandığı belirtilen gruplara dağılma çağrısında bulundu.
Güvenlik güçlerinin "dağılın" uyarısına uymayarak izinsiz gösterilerine devam ettikleri ve ekiplere direnişte bulundukları öne sürülen 69 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul
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