İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi olan Hüseyin Sağır, gazetecilere, ticaret odalarının ekmekte zam yetkisinin bulunduğunu hatırlattı.

Bu konuyla ilgili yönetim, ilgili bakanlık ve valilikle görüşmeler yapıldığını belirten Sağır:

"Dün İZTO Meclisi'nden kararı çıkarttık. Bugünden itibaren 230 gram ekmek 2,5 liradan satılacak. Önceden 200 gramı 1,80 liradan satılıyordu. Sonrasında bozuk para sıkıntısından dolayı gramımızı 20 gram artırdık ve 2 liradan satmaya başlamıştık. En son 220 gram ekmeği 2 liradan satıyorduk. Şimdi de 230 gram ekmeği 2,5 liradan satacağız" dedi.