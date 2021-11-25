Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık tarihinde başlayacak olması nedeniyle oto lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor.

İzmit’te ticari araç sahipleri servislere gelerek araçlarına kış lastiklerini taktırırken, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Oto lastik firmasında servis sorumlusu olan İrfan Acar, araç lastiklerinin her 10 bin ile 15 bin kilometre arasında kontrol edilmesi gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Mevsimlik bir lastikle, kış lastiği arasındaki en büyük fark hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiğinde kış lastiği özelliğini gösterir, yaz lastiği ise özelliğini yitirir. Dolayısıyla 7 derecenin altına düştüğü hava sıcaklıklarında yaz lastikleri ya da aracın mevsim lastikleri hiçbir işe yaramıyor. Kış lastiği kullanmak hem aracın fren mesafesini kısaltır hem de yol tutuşunu maksimum seviyede tutar. Bizim kulaktan dolma bilgilerle lastik seçimi yapmamız yanlış. Bizim burada önem göstermemiz gereken şey, uzmana danışıp aracımızın lastiklerini her 10 bin ya da 15 bin kilometrede mutlaka kontrol ettirmemiz lazım."

"Doğru kullanıldığında 5 kış geçirilebilir"

Aynı kış lastiğiyle doğru bir kullanımla 5 kış geçirilebileceğini vurgulayan İrfan Acar, "Bir lastik ortalama 50 bin kilometreyle sınırlıdır. Bu da bakımı doğru yapıldığında 50 bin kilometredir. Bir lastiğin bakımı doğru yapılmazsa her 15 bin kilometrede bir kontrolleri yapılmazsa o lastik çok kısa bir süre sonra tükenecektir. Neredeyse yarı ömrünü tamamlamadan çöp olacaktır. Lastik takıldıktan sonra 5 yıl içerisinde dengeli bir şekilde güzel yerde muhafaza edilerek kullanılabilir" dedi.