Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü eski emniyet müdürü tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ üyesi eski emniyet şube müdürü tutuklandı.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski şube müdürü A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
FETÖ ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, adliyeye getirildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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