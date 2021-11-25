Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski şube müdürü A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

FETÖ ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, adliyeye getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.