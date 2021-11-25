Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okul çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılhisar Mahallesi'ndeki 497 öğrencili Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nun çatısında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü, okulun çatı kısmının çoğu zarar gördü.
Hasar gören okulun öğrencileri yan taraftaki Kızılhisar Ortaokulu'nda eğitim görecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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