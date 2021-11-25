Kızılhisar Mahallesi'ndeki 497 öğrencili Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nun çatısında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü, okulun çatı kısmının çoğu zarar gördü.

Hasar gören okulun öğrencileri yan taraftaki Kızılhisar Ortaokulu'nda eğitim görecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.