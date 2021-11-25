Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış kenti beyaza bürüdü.

Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, beyaz manzarayla karşılaştı. Vatandaşlar araçlar üzerinde oluşan kar birikintilerini fırça yardımıyla temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kar birikintileri havadan görüntülendi

Kent genelinde trafikte yoğunluk yaşanırken, evlerin çatılarında oluşan kar birikintileri havadan dron ile görüntülendi.

Yağış sonrası Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 14 dereceyi bulurken, gece bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,6 derece ile Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde ölçüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek yerler kar yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ekipler, bölgede kar yağışı sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.