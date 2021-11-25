Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir saldırgan, tartıştığı kadına bıçak çekti, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

İddiaya göre olay maske tartışması yüzünden çıktı. Maske takmayan yolcu kendisini uyaran kadına tepki gösterdi.

Ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti.

Kadıköy Asayiş şube ekipleri saldırganı kaldığı evde yakaladı.

Saldırganın suç dosyası kabarık çıktı

Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit gibi 20 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Y, daha sonra Anadolu Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

"Kick boksçuyum ama o sırada çok korktuk"

Bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın 26 yaşındaki Senanur Damgacı yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Maskesi burnuna kadar açık bir kadın oturuyordu. Kadına laf söyleyerek, söylenmeye başladı. Kadın da cildimde yara vara biraz indirmem gerekiyor diye izah etmesine rağmen adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında ayağa kalkarak, küfürler ederek ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini ilettim adama. Daha sonra bana saldırarak, arbede yaşandı. Bana vurmaya çalıştı çok üzerime gelmedi, araya insanlar girerek engellemeye çalıştı. Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde kick bocksçuyum. Kendime güveniyordum. Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi. Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi."

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "24 Kasım günü bir erkek şahsın Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

Aynı gün kimliği belirlenen zanlı E.Y'nin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."