Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir saldırgan tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etti.

20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olay üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Durak ve araç kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın E.Y. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.