Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metrodaki bıçaklı saldırgan gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA ]
Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı. Saldırganın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir saldırgan tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etti.
20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Olay üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Durak ve araç kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın E.Y. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay anı kamerada
Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: Son Dakika Kadına Şiddet İstanbul
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