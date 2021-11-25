Giyimi, makyajı ya da kiloları üzerinden nefret dolu mesajların hedefi oluyorlar. Alay konusu yapılıyorlar.

Bu, kadınların sosyal medyada karşılaştıkları psikolojik şiddet örneklerinden sadece biri.

"En ağır sonuçları doğuran şiddet psikolojik şiddettir"

Kadınların sosyal medyada şiddete maruz kaldığını söyleyen Avukat Tayfun Üzülmez, "Kadına yönelik şiddetin illa fiziki anlamda olması gerekmiyor. En ağır sonuçları doğuran şiddet psikolojik şiddettir. Sosyal medyada en çok yaşananın bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Beden utandırma, bir kişinin fiziksel görüntüsü nedeniyle aşağılanması olarak tanımlanıyor.

Sosyal medyada yaygınlaşıyor

Dijitalleşme ile birlikte güzellik algınının standartları da tek tipleşti. Tek tip güzellik algısı üzerinden yapılan cinsiyetçi yorumlar ve beden utandırma sosyal medyada her geçen gün yaygınlaşıyor. Kadınlar bu duruma bazen erkekler bazen de hemcinsleri tarafından maruz kalıyor.

Sosyal medyada eleştiriler hakaret boyutuna ulaşabiliyor. Peki buna maruz kalanlar ne yapmalı?

"Ekran görüntüsü ve url adresi ile şikayet edebilir"

Bu konuyla ilgili bilgi veren Üzülmez, "İspat açısından yapılan hakaretin ekran görüntüsünü almak ya da hangi sosyal medyada gerçekleşiyorsa bunun url adresini almak ve akabinde de doğrudan şikayette bulunmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Orhan Mete