Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" konseri
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığınca "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser düzenledi. Sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın sahne aldığı konserde öğretmenler doyasıya eğlendi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın seslendirdiği eserleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler dinledi.
Konseri, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili ve Petek Aşkar ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ve eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk da izledi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü
Son Haberler
- 01:41
- 01:30
- 01:12
- 00:59
- 00:55
Sıradaki Haber
Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz