Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı.

"Hapishanelerle, siyasi yasaklarla 'muhtar bile olamazsın' manşetleriyle tehdit edilen bir büyük insanı yüreğinde saklamış, büyütmüş kadrolar sizlersiniz. Onu önce belediye başkanı, ardından başbakan ve Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yaparak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Türkiye davasını yükselten, dünya mazlumlarının gür sesi yapan sizlersiniz." diyen Kurum, "çevreye saygılı iklim dostu şehirler" için 81 ilde yatırımlara, vizyon projelere ara vermeden devam ettiklerini anlattı.

Kurum, Ankara'nın 25 ilçesinde, her alanda çalışmaların hızla sürdüğünü ve bütün ilçelerde on binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdüklerini vurguladı.

“Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projesini”

Kurum, Ankara'da 21 millet bahçesi, Mamak'tan Altındağ'a, Çankaya'dan Yenimahalle'ye Ankara'nın tüm ilçelerinde 15 bin sosyal konut yaptıklarını, Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden ihya ettiklerini söyledi.

Ankara'ya yeni tarih aksları, kültür aksları, yeşil koridorları kazandırdıklarını ama Altındağ'ın yerinin ayrı olduğunu ifade eden Kurum, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projesini Altındağ'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

İlçede Ankara Kalesi'ni, Hergelen Meydanı'nı, Yahudi Mahallesi'ni, belediye binasını da içine alan projeyle tarih bugünle buluşturuluyor.

Atıfbey-Hıdırlıktepe, İsmetpaşa Mahallesi, İtfaiye Çarşısı, Başpınar Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi, Örnek Mahallesi, Gültepe Aktaş Mahallesi olmak üzere Altındağ’da kentsel dönüşüm projeleri başlatıldı.

"Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor"

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin bugün tarihinin en önemli günlerinden, en kritik eşiklerinden geçtiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yalanın ve fitnenin bu denli kol gezdiği, ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık."

Kurum, küresel ölçekte enflasyon oranlarının 4-5 kat arttığını, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığını, Türkiye'de ise gerek bütçe dengesi, gerek büyüme oranlarının iyi seviyelerde olduğunu ifade etti.

Kurum, her geçen ay bir ihracat rekoru kırıldığını, Türkiye'nin büyümede neredeyse çift haneli rakamlara ulaştığını, istihdamın arttığını söyledi.

"Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır"

Bakan Murat Kurum, genç istihdam projelerimizle yeni iş, yeni istihdam alanları oluşturduklarını anlattı:

“Kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız yükselmeye devam ediyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Bu süreç tamamen geçici bir süreç olmasının yanında, Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Saflar netleşmiştir. Bir tarafta 'ayağa kalkmış bir Türkiye' diyenler, diğer tarafta 'Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler' var. Bir tarafta her alanda 'gururlu, mağrur Türkiye' diyenler, bir tarafta cennet vatanımızı mağdur, mazlum yapmak isteyenler var. Bir tarafta 'milletimizle birlikte 2053 hedeflerine yürüyenler' var, diğer tarafta Türkiye'yi eski Türkiye'ye geri götürmek isteyenler var. Bir yanda size aşık olanlar diğer yanda size, şehit ve gazi ailelerimize küfredenler var.”

Uluslararası Para Fonu (IMF) görüşmelerine ilişkin görüşlerini dile getiren Kurum, “Şimdi birileri kalkmış, partilerine IMF yetkililerini davet etmiş, Türkiye'yi IMF komiserleriyle birlikte uyum içerisinde yöneteceklermiş. Neymiş, Kanal İstanbul'u, büyük projeleri yapan firmalara para ödemeyeceklermiş. Projeleri durduracaklarmış. Türkiye'nin şerefli bürokratlarını, onurlu memurlarını yargılayacaklarmış. Millet bölünüyormuş. Bunu, 251 şehidimiz morglarda, 2 bin yaralımız hastanelerde yatarken, 'Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6'ncısını açtırmayız' diyenler söylüyor. 15 Temmuz gazilerini yargılamak için kampanya yapanlar söylüyor. İşte CHP budur" dedi.

“Bizi yaptığımız projelerde bulursunuz”

Büyük Türkiye hedefinin önüne kimsenin geçemeyeceğini vurgulayan Murat Kurum, "Bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Antalya'da, Muğla'da yangına bir damla su taşımamış olanlar, bunlar mı ülkeyi yönetecek? Yangınlarda selfi çekenler mi yönetecek? 3 senedir belediyeler sizde, bir şey yapmadınız. Bunlar mı ülkeyi yönetecek? Bizi halkımız için yaptığımız projelerde bulursunuz" diyor.