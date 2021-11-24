Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cezaevlerinde açık görüş 1 Aralık'ta başlıyor
Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren cezaevlerinde açık görüşlerin başlayacağını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bir süredir izin verilmeyen açık görüşler 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren başlıyor.
Açıklama, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.
Bakan Gül, "Bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren cezaevlerinde açık görüşler başlayacak" dedi. Görüşlerin Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.
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