İstanbul’da düzenlenen, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün kapanış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

2020’deki pandemiye bağlı durgun dönemin ardından gelen aşılama programıyla sektörde rahatlama yaşandığını dile getiren Ersoy, bu dönemde yaşanan farklılıkların artık kalıcı olduğunun bilincinde olmak gerektiğini ifade etti.

"Turizm ulusal ekonomiye katkı sağlıyor"

Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

Turizm, 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri oldu. Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, özellikle de sanayileşmede yeterli gelişmeyi sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin önemi ve değeri çok daha fazladır.

Turizme makroekonomik ölçekte bir mercek tuttuğumuzda, farklı başlıklarda ulusal kalkınmaya katkı verdiğini görebiliriz. Bunlar arasında istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin sağlanması gibi güçlü bir ekonominin temel gereklerini saymak mümkündür. Ayrıca iç ve dış seyahatler ile kültürel ve ekonomik etkileşimde yine uluslararası iş birliklerinin kurulması gibi stratejik öneme sahip başlıklarda turizmin ciddi katma değer yarattığı yadsınamaz bir gerçektir."

Ersoy, turizme farklı açıdan bakıldığından ulusal ekonomiye, istihdam artışı, işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin oluşurulması gibi güçlü katkılar sağladığını söyledi.

"COVID-19 öncesi dönemde gelir yaklaşık 1,9 trilyon dolara ulaşmıştı"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Bankası verilerine göre COVID-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışlarının 2,3 milyar kişi seviyesine geldiğini, turizm gelirlerininse neredeyse 1,9 trilyon dolara ulaştığını aktardı.

Turizm ve ekonominin iç içe geçmiş kavramlar olduğunu ve turizmin ülkemizde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin 2019’da dış ticarete yüzde 30 oranında katkı sağlandığını belirtti.

"Pandemiden en ağır etkilenen sektör turizm"

Ersoy, Türkiye turizminde, 2000'li yıllarda ciddi bir sıçrama gerçekleştiğini belirterek, son 16 yılda toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 150, turizm gelirlerinin ise yüzde 100 oranda artış gösterdiğini söyledi.

Pandemi sürecinden en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu ve bu doğrultuda belirlenen hedeflerin ötelendiğinin altını çizen Ersoy, "Ancak hazırladığımız destek ve kredi programlarıyla turizmdeki büyük rakiplere göre daha iyi bir performans sergiledik. Ayrıca bunu diplomasi trafiği ile destekledik. 2020’deki 16 milyonluk ziyaret sayısının ardından 2021’de 28 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.

Yine 2020’de gerçekleşen 12,1 milyar dolarlık gelire karşılık 2020’nin ilk 9 ayında 16,9 milyar dolar seviyesine geldi ve 2021 yılı hedeflerimizi 22 milyar dolar olarak güncelledik. Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Kültür ve sanat alanında önemli adımlar atıldı"

Ersoy, Türkiye adını öne çıkarmak ve beklentileri en üst düzeyde karşılamak için adım atmaya devam ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bir Türkiye markası yaratmanın adımlarını atıyoruz. Eğer ülkenizi marka yapacaksanız kültür ve sanatınız bunu desteleyebilecek düzeyde olmak zorundadır. Aksi durumda başarıdan uzaklaşırsınız."

Özellikle salgın döneminde kültür ve sanat alanında önemli adımlar atıldığına vurgu yapan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Beyoğlu Kültür Yolu ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar kültür ve sanat noktasında salgına rağmen başardıklarımız, turizmle birlikte ve en az turizm kadar önemseyerek yatırımlarımızı, yeniliklerimizi ve projelerimizi sürdürdüğümüzü göstermektedir. Sadece Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin rakamları bu noktada ne denli büyük düşündüğümüzü herkesin anlamasını sağlamıştır.

17 günde 78 ayrı mekanda 381 etkinlikle 2 binden fazla sanatçıyı, 42 sergi ve özel projeyi, 87 konser etkinliğini, 91 atölye çalışması ile 25 sanat ve edebiyat söyleşisini, 27 tiyatro, 98 film ve 15 belgesel gösterimini İstanbullularla buluşturduk. Aşılama ile birlikte kuralların el verdiği ölçülerde ülkemizin dört bir yanında konserlerimize, sinema ve tiyatrodan opera ve baleye kadar festivallerimize hız kesmeden devam edeceğiz."