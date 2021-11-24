Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/SuPu10oKy5 pic.twitter.com/kI5lnwZbLI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2021

Yeni tedavilerin salgınla mücadelede devreye alınacağını söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe göre bağlı olarak olabileceklerdir" dedi.

Koca, "Favipiravir ve Molnupiravir’in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzca görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görüşmüştür."

"Favipiravir ve Molnupiravir’in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecek"

"Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır.

Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilimi kurulumuz daha önceki toplantılarında 'Molnupiravir' etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.

Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır."

Bilim kurulu toplantımız sonrası basın açıklamamız: pic.twitter.com/DqChR45XTL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2021

"Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapılacak"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

Türkiye'ye salgının başından bu yana dünya ülkeleri ile is birligi ve yardımlaşmada bulunması üzerine teşekkür eden DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'a, Pandeminin başından itibaren Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.