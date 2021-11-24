Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.

Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum" açıklamasını yaptı.

İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.



Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Qr3hCiopiB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucu 46 kişi yanarak öldü.