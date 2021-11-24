İstanbul-Üsküp seferini yapan tur otobüsü, tam 46 kişiye mezar oldu. Bulgaristan’daki kazada hayatını kaybedenler arasında 12 çocuk da bulunuyordu.

Kaza haberinin ardından Kuzey Makedonya‘da bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybeden ve aynı okula giden beş çocuğun okulunda da bugün yas vardı.

Birbirine akraba olan beş öğrencinin yasını tutan Üsküp’teki "İsmail Kemali İlköğretim Okulu'nda ders zili çalmadı.

Kazada yaşamını yitiren yolculardan 16’sı Üsküp‘ün Çayır Belediyesi’nde yaşıyordu.

Belediye yetkilileri, bugünkü meclis toplantısında, kaza kurbanlarının yakınlarına maddi yardım yapılması kararını aldı.

"Yeni yıl için ayrılan bütçe hayatını kaybedenlerin yakınlarına paylaştırılacak"

Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, "Belediye olarak, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda belediye genelinde yeni yıl süslemeleri için ayrılan bütçenin, Bulgaristan’daki elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına paylaştırılması kararını aldık" dedi.

Üsküp’e bağlı Studeniçan Belediyesi de kazaya en fazla kurban veren yerlerden. Trajik olayda hayatını kaybedenlerden 12’si aynı aileye mensup.

Kaza kurbanlarının Bulgaristan’daki kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından, cenazelerin Kuzey Makedonya’ya getirilmesi bekleniyor.