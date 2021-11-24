Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de yılın ilk karı toprakla buluştu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de sezonun ilk karı 2 bin 420 rakımlı kayak merkezine yağdı.
Ege Bölgesinin en büyük kayak merkezi olarak bilinen Denizli Kayak Merkezine sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı.
Zirvede kar tutunmaya başlarken her yer beyaza büründü.
Kayak sezonun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.
Etiketler: Denizli Kar Yağışı
Son Haberler
- 17:05
- 16:56
- 17:07
- 17:01
- 16:56
Sıradaki Haber
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı… TÜİK 2021 Ekim enflasyon oranı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz